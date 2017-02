Ante la queja de los chalacos, la Municipalidad Provincial del Callao informó que varios vecinos del primer puerto fueron multados por hacer caso omiso a las recomendaciones de Sedapal de no malgastar el agua en piscinas portátiles.



"Los vecinos no hacen caso a las advertencias de no derrochar el agua en las piscinas que invaden la vía pública e interrumpen el libre tránsito. Por eso se les sancionó con 4 mil 050 soles", señalaron.



De igual forma, indicaron que continuarán con los operativos en la provincia constitucional con la finalidad de que los pobladores tomen conciencia de no derrochar el líquido vital.



Al respecto, indicaron que se busca evitar que los ciudadanos tengan enfermedades a la piel, ojos, hongos e infecciones por deficiencias en el control sanitario de agua.



En el operativo se encontró a una familia disfrutando de una piscina casera ubicada en la urbanización Juan Pablo II.