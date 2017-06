Callao: Niño entró a hospital por un dolor de rodilla y murió seis días después [VIDEO]

Un niño ingresó al hospital Daniel Alcides Carrión por un dolor de rodilla -después de haber estado jugando fútbol con sus amigos del barrio-, y murió seis días después.



Miguel Garay, padre del menor, indicó que su hijo ingresó al centro de salud en silla de ruedas el pasado lunes. Los médicos le aplicaron solo "un par de pomadas", contó.



En un inicio le dijeron que tenía miositis, una inflamación del tejido muscular debido a una infección originada por microbios. El niño de 12 años comenzó a hacer fiebre y a vomitar lo que comía.



"Le meten unas inyecciones en las nalgas, y al día siguiente le dolían las dos piernas, no las sentía. El martes, le empezó a doler el hombro, el jueves la espalda y la cabeza", narró Garay.



Al ver su hijo en esa situación, solicitó que le hicieran una tomografía, pero se lo negaron. Observó que el pecho de su hijo se hinchaba. El menor empezó a mostrar tics nerviosos y le costaba respirar.



"Se le han practicado análisis, se le ha hecho de todo, pero no decían qué tenía. Es más, le recomendaban que vaya a un laboratorio en San Miguel, donde los análisis costaban como 400 soles", señaló el abogado de la familia.



El padre del niño gastó en total como 800 soles, pero la salud de Michael empeoró tanto que el viernes fue transferido a la unidad pediátrica de unidades intensivos. La mañana del sábado murió.



En tanto, el hospital hizo llegar sus condolencias a la familia a través de un comunicado, en el que manifestó que el menor ingresó por un cuadro de fiebre, dolores osteoarticulares y musculares, imposibilidad de caminar y mal estado en general.



Precisó que se realizaron varias exámenes y tratamientos antibióticos según los protocolos médicos. Asimismo, que se informó a los familiares de la evolución de la enfermedad, pero el padre del menor asegura que no fue así.



Trascendió que la familia denunciará al hospital ante la fiscalía.