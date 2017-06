Capturan a 'Barney': cae microcomercializador de droga que escondía 'ketes' en peluche  [VIDEO]

Entre gritos y lágrimas fue capturado Carlos Cárdenas Pacheco, conocido como 'Barney', quien se dedicaba a la microcomercialización de droga. A simple vista, Cárdenas Pacheco no significaba una amenaza, sin embargo, para el Grupo Terna no pasó desapercibido el peluche que cargaba cariñosamente entre sus brazos.



Su actitud sospechosa reveló su nocivo negocio. "Llevaba un peluche en el brazo pero también era para esconder la droga que estaba llevando. Es bastante curioso cómo este sujeto llevaba este objeto con la finalidad de distraer o de disimular la actividad a la que se dedicaba", indicó Jorge Castillo, jefe del Escuadrón Verde.



De acuerdo a América Noticias, los agentes intervinieron a Cárdenas Pacheco en la Urbanización La Pólvora, en La Victoria. El sujeto fue visto en plena venta de envoltorios con PBC.



Una vez en la comisaría, 'Barney' continuó llorando y quejándose. Los agentes le encontraron una bolsa con 372 'ketes'.



Según 'Barney', los estupefacientes eran para su consumo y no los comercializaba.



Trascendió que su caso fue notificado a la Fiscalía. Cárdenas Pacheco fue directo al calabozo.