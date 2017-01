El robo de papel higiénico mais grande do mundo. Luciana Kubiaki, una concejala del municipio de Guaíba, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, fue detenida por la policía por haber robado más de mil rollos de papel higiénico. No es broma.



Pero Kubiaki, del Partido Social Democrático (PSD) no solo sustrajo decenas de rollos de papel higiénico, también robó objetos de limpieza, material de escritorio y alimentos de la alcaldía.



Las autoridades encontraron además de papel higiénico, 100 litros de detergente y 200 kilogramos de carne en su casa, ubicada en Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre.



"Todavía estamos investigando cuál era el destino o el fin que daba (la concejala) para esos bienes, pero conseguimos comprobar que la mayoría de los objetos pertenecían a la Alcaldía de Guaíba", dijo la comisaria de la Policía Civil Sabrina Teixeira.



Los productos encontrados, según la Policía, tenían como destino original tres instituciones públicas que cuidan de niños pequeños y adolescentes en situación de riesgo de exclusión.



La concejala, de 46 años y en prisión preventiva desde el lunes, es acusada de apropiación de bienes públicos en razón del cargo que ejerce y enfrenta una pena máxima de 12 años.