Capturan a 'Gato volador': delincuente estalló en risa y mandó besito volado a policía [VIDEO]

Esta madrugada los efectivos del Grupo Terna capturaron a un presunto comercializador de ketes en el distrito de Independencia. Se trata de Juan Cifredo Romero Lastares, alías 'Gato volador'.



Intentó huir, pero no pudo. La casa de Juan Romero se ubicaba en la cuadra 1 de la calle La Amapolas, a escasos metros de un centro educativo y a una cuadra de la municipalidad del distrito.



"He entrado para meterme mi cacho, pe tío. Era para meterme mi cacho, mi coquita. No voy a ser descarado para meterme a la jato de mi vecino", dijo 'Gato volador' tras ser capturado.



Según la Policía, Juan Romero registraba antecedentes por robo agravado y por tráfico ilícito de drogas.



Al llegar a la comisaria, Romero tuvo un insólito comportamiento. No solo mandó un besito volado a una de las agentes, también estalló en risa en plena interrogación policial.



Jaime Urtecho, jefe del departamento de inteligencia del Escuadrón Verde, indicó que a 'Gato volador' se le encontró "alrededor de 270 ketes de pasta básica de cocaína y 7 de clorhidrato de cocaína".