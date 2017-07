Capturan a violador: Contactaba as sus víctimas por Facebook y les prometía convertirlas en chicas reality [VIDEO]

Estaba más preocupado por el qué dirán y no mostró ni un poco de arrepentimiento. Un sujeto fue capturado por abusar sexualmente de tres menores de edad. Una de ellas está embarazada.



El agresor fue identificado como Celso Pachas Malqui. "(¿No te da verguenza? Si me da vergüenza que todavía me estén filmando con la cámara)", dijo a las cámaras de América Televisión.



Pachas Malqui fue señalado de violar de adolescentes entre los 13 y 17 años. Fue atrapado pero no expresó arrepentimiento. "(¿Te metiste con una chica de 14 años?) Claro, en su momento sí. (¿Y con una chica de 14 también?) No, 15 tiene", respondió sin inmutarse, pese a la gravedad de los hechos.



A la comisaría llegaron dos de las colegialas que imputan la violación. "Yo no quiero que lo suelten. Tengo miedo por mí y mi familia, que le hagan algo", expresó una de la víctimas.



La menores contaron que Pachas Malqui las contactó a través de una cuenta falsa de Facebook. "Él primero me contactó por Facebook, debido a que teníamos varias amigos en común, lo acepté", contó una de las colegialas.



De acuerdo a América Noticias, Pachas Malqui les hacía promesas de televisión, diciendo que era productor. "A mis amigas de colegio les decía por Facebook que su familia trabajaba en un elenco de teatro y que él las podía llevar a Combate, a producciones para que hagan casting", agregó.