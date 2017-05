Las enfermedades que podrías contraer si tocas un caracol gigante africano

¿Es verdad que hay una plaga de caracoles gigantes africanos en el Perú? No. Ricardo Solano, especialista de la Dirección de Sanidad Vegetal, indicó que estos animales llegaron a nuestro país en el 2012 a través de la frontera de Brasil, por lo que "a partir de entonces se implementó un sistema de evaluación y de control de la plaga. No es que haya aparecido ayer ni hoy día".



Solano, explicó que los caracoles gigantes africanos fueron importados por los empresarios para comercializarlos en el sector alimenticio y también para venderlos como mascotas.



¿En qué lugares se ubican?



El caracol gigante africano se ha reproducido en la selva alta del país (Chanchamayo y Satipo) y en la zona norte en Zarumilla (Tumbes) y Sullana (Piura).



¿Por qué son peligrosos?



Por su condición de vida. Los caracoles gigantes africanos viven en áreas de poca salubridad, por lo que son portador de diversos parásitos.



¿Qué enfermedad podría contraer si entro en contacto con uno?



Desde meningitis eosinofílica y la angiostrongiliosis abdominal, ambas incurables.



¿Cuáles son los síntomas?



Dolor de cabeza, barriga, fiebre, vómitos y diarrea.



¿De qué se alimentan?



Aunque se alimentan de plantas, este tipo de caracol prefiere los desperdicios, desechos humanos, cadáveres de otros animales y hasta excremento.



¿Qué debo hacer si encuentro un caracol gigante africano?



No entres en contacto con ellos. No los arrojes a la basura. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) recomienda no aplastarlos porque de esta forma liberarían bacterias. Lo que tienes que hacer es ponerte unos guantes y sumergirlos en un envase con sal. ¿Qué ocurrirá? Morirán por deshidratación.