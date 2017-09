Cardenal Cipriani desconoce cambio de sede de misa del Papa Francisco en la Costa Verde [VIDEO]

Durante el programa ‘Diálogo de fe’ y después de él, el cardenal Juan Luis Cipriani se refirió a lo anunciado por un funcionario del Ministerio del Interior, de que la misa del Papa Francisco en la Costa Verde, programada para el 21 de enero, no se realizaría porque dicha zona es de alto riesgo ante la posibilidad de un sismo o tsunami.



Precisó que ‘nadie le ha informado’ sobre este tema. “La verdad es que sorprende que saquen a relucir su mala fe... Hasta ahora no sé de ningún cambio... Una cosa es preparar a la población y advertirle, y otra es generar pánico sobre si mañana es el terremoto. No seamos profetas de desgracias”, indicó Juan Luis Cipriani.



Cardenal Juan Luis Cipriani sobre la Costa Verde

PERÚ-ARGENTINA

Respecto al encuentro eliminatorio entre Perú y Argentina, a jugarse en ‘La Bombonera’ (Buenos Aires), que concita la atención de todos, el cardenal Juan Luis Cipriani no fue ajeno y dijo: “Apuesto por una victoria apretada o un empate, un 1-0 o un 1-1”, manifestó.



Sobre la posibilidad de que viaje a tierras gauchas para alentar a la selección, dijo que le gustaría, pero que no sabía si era oportuno. Reconoció que los dirigidos por Ricardo Gareca están ‘jugando bien’ y que tal vez los visite antes del partido para darles ánimo.



Cardenal Juan Luis Cipriani sobre la marihuana medicinal

SE PRONUNCIA

En otro momento, se pronunció sobre el uso de la marihuana medicinal, cuya aprobación está en manos del Pleno del Congreso y que esta tarde tuvo una marcha a su favor.



Aunque reconoció no tener datos técnicos, dijo ‘que siempre ha tenido en mente que la marihuana es una droga’. Precisó que ‘habrá que asegurarse y controlarla muy bien’.

