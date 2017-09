Carla García critica a Marilú Martens: "Si se sintió incómoda lo hubiera comentado ahí"

Critican a Marilú Martens. La hija de Alan García, Carla García, usó cuenta de Twitter para cuestionar la actitud de Martens luego de que Idel Vexler la llamara "hermosa" y le pidiera que lo visite "más seguido".



"Si se sintió incómoda hubiera sido ideal que lo comente ahí, dado su nivel e investidura hubiera dado un ejemplo", escribió Carla García.



Sin embargo, el usuario @rafaelordaya le dio una contundente respuesta: "Reaccionar correctamente ante una situación tan incómoda no es fácil, pues. Enfoquémonos en el agresor".



El polémico tuit de Carla García. El polémico tuit de Carla García. Twitter

Como se recuerda, durante la ceremonia de transferencia del Ministerio de Educación, Vexler hizo un comentario sobre la belleza de la saliente funcionaria Martens. El hecho indignó a cierto sector de las redes sociales.



"Esta es tu casa, ven cuando quieras, quiero que me visites lo más que puedas, es más con una ministra tan hermosa", le dijo Idel Vexler a Marilú Martens. Al ministro no le bastó con estas palabras y le plantó un beso en la mejilla a la funcionaria.



En otro tuit, García dijo recriminar el hecho, pero insistió en que Martens debió reaccionar de inmediato y no después: "Se perdió una gran oportunidad que hubiera sido ejemplo para hombres y mujeres".



Anoche, en una entrevista con Milagros Leiva, Martens aseguró que vivió un momento incómodo cuando Vexler se refirió a su físico.



"Son atributos machistas de generaciones como la del ministro Vexler, de mi generación, que ya los chicos de ahora lo rechazan y que no deben darse en estos espacios de trabajo. Fue incómodo", señaló.