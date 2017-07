La hija mayor del expresidente Alan García, Carla García, conocida, entre otras cosas, por ser una activa usuaria en Twitter, nunca esperó que Daniel Urresti respondiera a uno de sus tuits.



Todo empezó cuando Carla García usó su cuenta de Twitter para quejarse por haber hecho una larga cola en una de las tiendas de Saga Falabella.



"Hice una compra online en falabella con entrega en tienda. Bastante demoroncita, debo decir. Cola y luego esperar la búsqueda", escribió Carla García en Twitter. Algunos usuarios se identificaron con ella, pero otros no, como Daniel Urresti, quien no demoró en responderle.



Hice una compra online en falabella con entrega en tienda. Bastante demoroncita, debo decir. Cola y luego esperar la búsqueda. — carla garcía (@esquinabaja) 15 de julio de 2017

"Colas, las de mis tiempos!", escribió Daniel Urresti, en clara alusión a las interminables colas que los peruanos hicieron en el primer gobierno de Alan García para conseguir una bolsa de leche o pan.



En tanto, otros usuarios criticaron su tuit y no dudaron en recordarle las colas que se hacían en el gobierno de su padre.



"Y eso que no hiciste colas de horas por 1 kilo de arroz o 1 lata de leche en el gobierno de tu papi. Felizmente no se repetirá" o "Colas!, las que teníamos que hacer con mis padres siendo aún niña para buscar alimentos en el gobierno de tu padre, nunca pasaste por ello", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.



Las colas que se hacían en el primer gobierno de Alan García: