Carlos Basombrío se manifestó sobre últimos robos y crímenes. Mira lo que dijo… [VIDEO]

Antes los últimos robos y crímenes que se registraron en la capital, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, no dudó en manifestarse sobre estos hechos. Durante la inauguración del programa ‘Barrio Seguro’ en La Victoria, reconoció que los niveles de criminalidad aún son altos, pero que se trabajan estrategias para combatir la delincuencia en las calles.



“Cada robo, cada crimen que ocurre en el Perú, me duele como si fuera alguien de mi familia y eso me empuja a trabajar de la mejor manera posible”, dijo Basombrío. Agregó que están apoyando con medicina a la familia de la joven de 17 años que fue baleada cuando robaban su celular en Los Olivos.



Para reducir la criminalidad en las calles, según el titular de Ministerio del Interior, se requiere trabajar con seriedad y desarrollando estrategias para reducir la inseguridad ciudadana. Como se sabe, ‘Barrio Seguro’ es un programa que busca capacitar a jóvenes de zonas peligrosas para que reciban un trabajo digno y se alejen del robo, pandillaje y otras lacras sociales.



Carlos Basombrío