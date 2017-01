Después de enterarse de que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski cayó en su aprobación, según la última encuesta de Datum, debido a que la ciudadanía no nota una efectiva lucha contra la delincuencia, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, se comprometió a reducir este flagelo, en caso contrario aseguró que dejará su cargo en el Ejecutivo.



Carlos Basombrío explicó que si la estrategia que está poniendo en práctica no resulta tomará medidas drásticas. “Digo señores ha sido un gusto, que alguien que lo pueda hacer mejor se encargue. Con las estrategias que hemos adoptado vamos a reducir la delincuencia, estoy convencido que lo vamos a lograr. Si no sucede me dedico a mis otras labores”, manifestó.



En declaraciones a RPP, Carlos Basombrío agregó: “Qué les puedo ofrecer (a los ciudadanos): Luchar, luchar y luchar. Tenemos un nuevo espíritu en policía. Hemos tenido tenemos algunas victorias importantes. Y seguiremos luchando”.



Por otra parte, Carlos Basombrío se refirió al peaje de Puente Piedra y consideró que es “inviable”. Dijo la empresa Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima deben encontrar una solución definitiva.