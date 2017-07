Carlos Bruce no fue invitado al Te Deum y Beto Ortiz le hace irónico comentario [VIDEO y FOTOS]

El congresista de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, publicó en su Facebook que este año no fue invitado al Te Deum. El hecho generó todo tipo de comentarios porque es el primer año que el legislador no recibe invitación.





Carlos Bruce utilizó su Facebook para denunciar el hecho. "Por primera vez desde que soy servidor público, no he sido invitado al tedeum. Al menos ya puedo dejar de asistir sin ningún cargo de conciencia", escribió. La publicación alcanza casi los 400 me gusta.



Al respecto, el periodista Beto Ortiz le hizo un irónico comentario. "No lo invitaron al Te Deum y Carlos Bruce se siente bendecido, se perdió toda la diversión", indicó el conductor de Beto a Saber sobre el legislador.



Es sabido que Carlos Bruce y el cardenal Juan Luis Cipriani no se llevan bien. El legislador defiende la postura de un estado laico y considera que el sacerdote se toma atribuciones que no debe. Mira aquí su publicación.

No lo invitaron al Te Deum y @TechitoBruce se siente bendecido.

Se perdió de toda la diversión. https://t.co/btNkxSvTAR — beto ortiz (@malditaternura) 28 de julio de 2017