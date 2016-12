Carlos Bruce: Conservadores no me quieren en el Congreso de la República

El legislador Carlos Bruce (Peruanos Por el Kambio) opinó sobre la denuncia presentada en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el cuestionado resguardo policial que solicitó para la inauguración de su restaurante. Precisó que esta responde a intereses que buscan sacarlo del Congreso de la República.



“No cabe duda que hay una mezcla de un sector del fujimorismo con un sector de gente conservadora que quisiera verme fuera del Parlamento. Lamento informarles que no les voy a dar el gusto”, señaló Carlos Bruce.



Asimismo, Carlos Bruce indicó que acusaciones constitucionales se presentan cuando algún funcionario que tiene protección constitucional ha cometido un delito y afirmó que, en su caso, el resguardo policial nunca se llevó a cabo.



“En nuestra normativa no existe el delito de tentativa de peculado. No califica el hecho de peculado porque nunca la Policía Nacional dio ningún resguardo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido una acusación constitucional”, acotó Carlos Bruce.