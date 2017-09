Carlos Bruce, Luciana León, Daniel Urresti y más en ‘Pepitas’

RETO I

El periodista Mijael Garrido Lecca no cree que Kenji Fujimori escriba sus artículos. Por eso, lo invitó a una conversación por chat para demostrárselo. ¿Aceptará el chinito...?



RETO II

Mijael Garrido Lecca dice que si Kenji Fujimoridemuestra que sí escribe, le pedirá disculpas. Le llueven las críticas, pero él responde con sus argumentos...



EN TWITTER

Daniel Urresti mete su cuchara. “¡La Santa Inquisición de Fuerza Popular va por ti, Kenji Fujimori! No aceptar la ascendencia divina de la lideresa es la peor blasfemia”, escribió en un tuit. Ayayayy...



REEMPLAZOS

Mercedes Aráoz y Carlos Bruce ya no podrán estar en las comisiones del Congreso. Algunos de sus reemplazos serán Güido Lombardi, Patricia Donayre, Salvador Heresi y otros...



¿CHINECAS VA?

Por las redes pasan un spot que dice ‘Con Fuerza Popular, Chinecas va’. Agregan un video donde Keiko Fujimori le pide a PPK que impulse ese y otros proyectos. Ayayay...



QUÉ TAL CUADRE

Jaime de Althaus manda un tuitazo: ‘Ministro D’Alessio: Humala metió 3 mil personas, pero no hará purga. ¿Los contribuyentes mantendremos a 3 mil innecesarios?’. Quéee...



CAMBIO DE SEDE

Nos pasan la voz que los congresistas están evaluando cambiar de sede ante el riesgo de un terremoto. Por lo pronto, el tercer piso ha sido declarado inhabitable...



‘TRAIDORES’

Luciana León dice ¡basta de abusos! Pide ‘regular las excesivas tasas de interés que fijan los bancos’ y afirma que hay que trabajar en beneficio de todos los peruanos.



