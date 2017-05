Para el parlamentario Carlos Bruce (Peruanos Por el Kambio), el ministro Martín Vizcarra (Transportes y Comunicaciones) no debería de ser censurado por el Congreso de la República, pues ‘cumplió con su palabra’ de que si la Contraloría General de la República hallaba 'razones insubsanables' respecto al contrato para la construcción del Aeropuerto de Chinchero (Cusco), este y la adenda serían dejadas sin efecto.



Sobre lo planteado por algunos congresistas de la oposición, de que Martín Vizcarra dé un paso al costado, Carlos Bruce dijo que son solo unas opiniones más y evitó responder sobre si el titular de Transportes y Comunicaciones debe dejar el cargo.



Al referirse a lo que habrían manifestado integrantes de la bancada oficialista como Juan Sheput, Gilbert Violeta y otros, de que se dejó en ridículo al Gobierno y al presidente Pedro Pablo Kuczynski con la medida adoptada, Carlos Bruce señaló que no sabe de opiniones internas en su agrupación y que sí las conociera, 'no las haría públicas'.