Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



'MERCENARIO’

Molesto, Héctor Becerril acusó a Roberto Vieira de ser un ‘mercenario del Gobierno’, pues -según él- buscó dividir al fujimorismo. “Juega en pared con el Ejecutivo”, dijo. Quééé...



EN TWITTER

Alan García aseguró que no recibía ‘propinitas’ y al toque Pedro Cateriano recordó, en Twitter, que la Interpol tuvo en su lista al exmandatario por el caso Sergio Siragusa. Toma mientras...



A ECUADOR

PPK estará fuera del país entre el 23 y 25 de mayo. El mandatario irá a Ecuador para asistir a la toma de mando de Lenin Moreno. El Parlamento ya le dio luz verde. No me diga...



IZQUIERDA

Más problemas en Frente Amplio. La facción de Marco Arana pidió el retiro de la Comisión de Ética del congresista Richard Arce, cercano al Movimiento Nuevo Perú, de Verónika Mendoza. Noooo...

'MATRI' I

Hoy se casa Mariano González (49), el llamado ‘Ministro del amor’. Él y su amada, la exasesora Lissete Ortega (31), se darán el ‘sí’ en San Isidro. A la ceremonia está invitado PPK, quien lo sacó de su cargo. Ayayay...



'MATRI' II

Pero hay más. Solo habrá 200 invitados, en la fiesta se servirá comida internacional, trujillana y arequipeña. Además, en cada mesa habrá botellas de champán francés y whisky. ¡Salud!...



'MATRI' III

Las del estribo. La novia será maquillada por Carlos Cacho y llevará el cabello lacio y suelto. Muchos se preguntan cuánto costará esta boda, pues nos afirman que unos 100 mil dólares. Aassuuu...

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.