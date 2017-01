Carlos Moreno afirma que no ha sido cesado, solo "exonerado" de ir a trabajar [VIDEO]

Carlos Moreno volvió a las portadas de muchos medios tras ser visto trabajando en el hospital Arzobispo Loayza. Luego de ello, se confirmó una suspensión que muchos aplaudieron ya que todavía se siente el rechazo por el audio del 'Negociazo'.



Fue la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien señaló que Carlos Moreno había sido suspendido de sus funciones en el mencionado nosocomio, donde se desempeña como médico nombrado.



Ante las especulaciones de que ello sería un paso previo a su separación definitiva, Carlos Moreno salió a hablar del tema con RPP Noticias. Según contó, él solo está "exonerado" de presentarse a laborar.



“En base a un mecanismo regulador me están exonerando de asistir a trabajar, no he sido cesado”, indicó Carlos Moreno al mencionado medio radial. Además, él añadió que el hospital no tiene competencia alguna en los temas que se le siguen.



“La señora directora del hospital hace 24 horas dijo que no podían atribuirme ningún impedimento para trabajar (…) Pero de forma abusiva e indebida cambia de opinión y me abre un proceso administrativo por los audios sucedidos cuando yo era consejero presidencial. El hospital no tiene injerencia alguna en este tema, porque no he cometido ninguna falta administrativa, disciplinaria ni profesional dentro del ámbito hospitalario”, indicó Carlos Moreno.

Hay que mencionar que este personaje se desempeñaba como consejero en temas de Salud del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. El 'Negociazo' fue el nombre del caso que se destapó en el programa Cuarto Poder, cuyo audio cuenta con una serie de afirmaciones de Carlos Moreno para concretar un acuerdo muy jugoso con el gerente general de la clínica Osteoporosis SAC.



En esta conversación Carlos Moreno plantea un beneficio económico por medio de un convenio con el Arzobispado de Lima. Este trato entre la Iglesia y el Seguro Integral de Salud (SIS) permite derivar pacientes a clínicas privadas.

