Carrie Fisher: La petición de George Lucas que más incomodó a la Princesa Leia (VIDEO)

La mayoría de fans de Star Wars saben que la Princesa Leia odiaba su peinado, sin embargo, pocos saben que Carrie Fisher también se sintió muy incomoda a sus 19 años cuando el director de la saga de ciencia ficción, George Lucas, le pidió que no usará sujetador.



A pesar de la incomodidad de Carrie Fisher, George Lucas utilizó este argumento para convencerla. “En el espacio exterior no hay gravedad, así que la carne se expande. De llevar sujetador, acabarías asfixiada”, le dijo el director a la joven Princesa Leia.



Este fue un mito hasta que en 2010 Carrie Fisher realizó su stand up comedy"Wishful Drinking" y lo confirmó. “George Lucas lo dijo con tanta convicción como si hubiera estado en el espacio y se hubiera dedicado a mirar si la gente llevaba o no ropa interior.”, dijo la actriz caracterizada como la Princesa Leia.



Durante las filmaciones este fue un problema ya que si los pezones de Carrie Fisher se notaban, Star Wars dejaba de ser una película para jóvenes. La Princesa Leia tuvo que utilizar cinta adhesiva en los pechos para no hacer evidente su falta de sujetador.