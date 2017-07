Caso Madre Mía: Marlit Acuña enterró a su padre dos veces y ahora pide justicia [VIDEO]

Caso Madre Mía. Nemer Acuña era un amoroso padre de familia que desapareció de un momento a otro. Su familia comenzó a buscarlo pero solo encontró un charco de sangre gracias a la guía del perro de la casa. Hace unos días, el Ministerio Público logró encontrar el cuerpo despedazado de Acuña.



"Nosotros no encontramos a nuestro padre. Solo estaba el perro. comenzamos a llamarlo pero nadie nos contestó. Hemos comenzado a buscar y el perro se fue por un lugar y encontramos en un charco de sangre", cuenta Marlit, hija de Nemer Acuña.



El cuerpo de Nemer Acuña fue encontrado a 45 minutos de la base militar de Madre Mía, en el caserío La Perla. Fue Jesús Pasión Hermosa, Fiscal de Derechos Humanos de Lima, en conjunto con un equipo de forenses del Ministerio Público, quienes encontraron los restos.



Madre Mía

Tres veces enterrado



Marlit, la hija de Nemer Acuña, solo tenía 5 años cuando enterró a su padre dos veces. La primera mitad de su cuerpo un día y la otra mitad al día siguiente. "Me acuerdo cuando era niña. Quisiera que mi padre no hubiera sufrido tanto", cuenta la joven que desea enterrar a su padre por tercera vez. Ella culpa a los soldados de Madre Mía.



"Ahí está ese desgraciado que mató a tu padre", cuenta Marlit que le dijo su madre cuando vio a Ollanta Humala en televisión cuando postuló a la presidencia del Perú.



1992



"Como a las tres salieron los militares. Al rato dijeron que hay un cadáver, pero solo la mitad", cuenta un ciudadano del caserío La Perla. La mitad de ese cuerpo pertenecía a Nemer Acuña.



Marlit recuerda ese día como si fue ayer. "Mi padre nos dijo que nos fuéramos corriendo. A mi mamá le preguntaron: ¿Donde está tu esposo?... pasó el reto que no encontramos a mi papá, solo encontramos al perro".



Marta Acuña, prima de Nemer, cuenta que tuvo que ir a dos entierros y nunca le pusieron flores por temor a represalias por parte de los hombres de Madre Mía.