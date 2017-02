"Ocioso" y "vago", así calificó Luis Castañeda Lossio a Juan Navarro, alcalde de San Juan de Lurigancho. Luego de que Navarro criticara y responsabilizará al alcalde de la Municipalidad de Lima por no ejecutar las obras de prevención en la zona afectada por el desborde del río Huaycoloro, Castañeda respondió a su par.



"Qué ocioso, que haga una marcha de trabajo. Que no sea vago", dijo Castañeda sobre Navarro. "Ahora estoy con el alcalde de Huachipa. Por ejemplo, él es un alcalde bueno. Todos se ponen a llorar, pero él no, él pone la mano y empujamos los dos el carro en la misma dirección. No es momento para lágrimas, es momento para trabajar", agregó.



Alcalde de San Juan de Lurigancho criticó a Luis Castañeda Lossio por mala respuesta a huaicos.

Como se recuerda, Navarro afirmó que Luis Castañeda Lossio no ha hecho nada por San Juan de Lurigancho durante este tiempo, y que espera que el puente Bailey -en reemplazo provisional del que colapsó en Malecón Checa- se coloque realmente en siete días.



"Ojalá que se haga lo más rápido posible porque dijeron claramente que en siete días lo terminaban, pero el alcalde Castañeda por el distrito de San Juan de Lurigancho, como en otros distritos, no hace absolutamente nada de nada", declaró Navarro.