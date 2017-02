De acuerdo a la controversia de legalizar el uso de la marihuana, expertos en Cedro se mostraron de acuerdo con la presentación de un proyecto de ley para legalizar el uso medicinal de esta sustancia en el Perú.



"Los efectos de esta planta no son curativas sino únicamente paliativas (sentirse mejor) en caso de enfermedades graves y terminales", indicaron los especialistas para Andina.



Milton Rojas, experto de Cedro, detallo que el Estado es el único

que puede dar alternativas de solución a aquellas familias que viven un verdadero drama porque sus hijos convulsionan al presentar patologías severas de tipo congénito.



"Se ha buscado una solución, por ejemplo con el aceite de marihuana un paliativo a esos problemas. El Instituto Nacional de Salud, podría realizar investigación médica con esta planta e incluir a estos grupos de pacientes para supervisarlos, no solo con el uso de la marihuana sino con medicamentos", informaron.



Enfatizó en que se trata de un tema muy delicado en el que no se puede estar promocionado a medicamentos artesanales derivados de la marihuana como medicina curativa.



“Por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple, cuando hay vómitos como resultado de la quimioterapia y dolor neuropático, la marihuana sintetizada sí ha tenido efectos y por eso la ciencia lo ha validado”, recalcó.



Rojas dijo incluso que, en este momento, existen alrededor de 7 medicamentos hechos en base de esta sustancia que se venden en países donde está aprobado para su uso con fines terapéuticos.