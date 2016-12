Celine Dion rechaza propuesta para cantar en la toma de posesión de Donald Trump [VIDEO y FOTOS]

Después de que Justin Bieber casi golpeara a un periodista por sentirse indignado cuando le preguntó si cantaría para Donald Trump, otras celebridades están rechazando serias propuestas del republicano. Ese es el caso de Céline Dion. Y es que la canadiense se rehusó a trabajar para el presidente electo de Estados Unidos.

Trump había ofrecido primero a Justin Bieber la posibilidad de cantar en su toma de mando el próximo 20 de enero. Y aunque el ídolo adolescente no dio una respuesta pública a la oferta, en varias oportunidades lamentó que le preguntaran ‘estupideces’ cuando los periodistas lo abordaban al respecto. Es así que a falta de su primera opción, el conservador se decidió por la intérprete del soundtrack de Titanic. Nunca se esperó que ella también le daría la espalda.

Sin embargo, aunque pueda parecer que le desagrada el magnate conservador, lo cierto es que Celine tiene otros compromisos que atender. Sus fans ya habían comprado entradas para verla en el Caesars Palace en la misma fecha.

Celine Dion - My Heart Will Go On