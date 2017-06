Ocurrió esta mañana. Los representantes de la Gerencia de fiscalización y control de la Municipalidad de Lima llegaron a al Cercado de Lima para desmontar almacenes clandestinos en el Mercado Central, y lo que encontraron fue terrible.



Fue así que en la cuadra 7 del Jirón Paruro, los agentes descubrieron un almacén con deficiencias en seguridad. Pero eso no no fue lo más grave.



Al interior del almacén, que estaba cerrado con candado, hallaron a varios trabajadores.



En las imágenes difundidas por el propio Municipio de Lima en Facebook, se puede ver el momento en que los fizcalizadores levantan unos grandes banners, que supuestamente cubren una pared, pero lo que descubren es una puerta. Una puerta con candado.



Al abrirla, se llevaron una lamentable sorpresa: habían personas trabajando al interior. Sí, trabajando encerradas. ¿No aprendemos de lo que sucedió en La Malvinas?



"Fue error de un compañero. No debió cerrarlo", dijo uno de los encargados cuando le preguntaron por qué mantenían el almacén con candado.



Una vez adentro, un empleado indicó que los encerraban "de vez en cuando". Otros no quisieron hablar por temor a represalias.