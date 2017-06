Cercado de Lima: joven panadero trabaja encerrado con candados noche tras noche [VIDEO]

Luego de que dos jóvenes murieran calcinados en el incendio de Las Malvinas, las denuncias sobre explotación laboral se han incrementado.



Este viernes, Latina denunció que un joven panadero trabaja encerrado con candados en un local del Cercado de Lima noche tras noche. Las imágenes prueban la negligente situación que horas después fue confirmada por su compañera de trabajo.



"Ahí tiene la llave", dijo la mujer, pero cuando el reportero le preguntó "¿quién le abriría?" si los candados están por fuera, ella no supo qué decir.



Periodista: ¿Es la única puerta de entrada y salida que tienen?

Trabajadora de panadería: Sí.



Los vecinos no se mostraron ajenos a la situación laboral del joven panadero.



"No es un chico, son varios trabajadores", aseguró una mujer. "Es un riesgo para ellos. Cualquier cosa que pase ahí nomás quedan", opinó un señor.



Cualquier situación que atente contra la integridad de un trabajador podría estar penada hasta con 30 años de cárcel debido a la exposición al peligro.



Como se recuerda, los jóvenes que perdieron la vida en el incendio de La Malvinas trabajan en condiciones inhumanas. Los dueños los encerraban en contenedores con candados.