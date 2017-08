Cercado de Lima: ladrón se escondió bajo una cama para no ser detenido [FOTOS y VIDEO]

Escondido bajo la cama fue capturado Brando Urbano Muñoz (19), quien junto a su cómplice, Juan Ramón Del Castillo Flores (21), golpeó y cogió del cuello a un enfermero para robarle un moderno celular y una mochila con productos de belleza valorizados en mil 200 soles, en Cercado de Lima. Serenos de Cercado de Lima los atraparon en un rápido operativo.



Eran las 5:45 de la mañana cuando el técnico en enfermería Alfredo Arroyo (32) esperaba su micro en el paradero, en la cuadra de 14 de la avenida Petit Thouars, Cercado de Lima, para ir a su trabajo.



"Uno de los ladrones me ahorcó y tiró al suelo. Me quitó la mochila y mi celular que vale 800 soles. Uno de ellos dijo: ¡Ya mátalo!. Me golpearon en el piso", narró el agraviado, en Cercado de Lima.



Luego que los maleantes huyeron, y en vez de asustarse, la víctima se armó de valor y fue corriendo tras los hampones, a los que observó ingresar a una quinta ubicada en el jirón Teodoro Cárdenas 655, urbanización Santa Beatriz, Cercado de Lima.



Allí, el joven asaltado pidió ayuda a los serenos de Cercado de Lima y a unos policías, quienes, de manera inmediata, irrumpieron en el interior 7 de la quinta que es propiedad de la enamorada de uno de los detenidos.

"Uno de ellos abrió la puerta y negó los hechos, pero luego fue reconocido por el agraviado. Opuso resistencia al inicio", narró un sereno que dirigió la captura.



Los serenos de Cercado de Lima y policías ingresaron a los ambientes y encontraron a Brando Muñoz escondido bajo la cama. Aún tenía las mismas prendas que utilizó al momento del asalto.



"Tras registrar el inmueble, los serenos de Cercado de Lima hallaron la mochila con los productos de belleza escondida en el horno de una cocina, mientras que el celular estaba en el baño", precisó el gerente de Seguridad Ciudadana de Cercado de Lima, Abdul Miranda.



Ambos detenidos fueron conducidos a la comisaría 'Petit Thouars', en Cercado de Lima, para las investigaciones del caso.