Continúa la desesperada búsqueda de unos padres por su menor hija de 12 años que ya lleva cinco días desaparecida. Ellos acusan a un vecino 24 años mayor que ella de haberla seducido, violado y secuestrado.



“Todavía no sé nada de mi hija. Estoy desesperada. ¿Qué esperan, que me la entreguen en un ataúd? ¿Qué están esperando?”, señaló a Latina la madre de la menor desaparecida, que dice que desde el 28 de junio no sabe nada de su hija.



Ellos culpan a su vecino Gabriel Mamani Choque (36), luego que su hija le confesara que la había violado. “Ese mismo día fui a la comisaría a poner la denuncia y hemos ido a Medicina Legal. El examen dio positivo”, dijo la progenitora de la adolescente.



El 21 de mayo la familia de la menor desaparecida denunció a Mamani Choque por violación pero él siguió libre. Sin embargo, los mensajes y la seducción continuaba, según confirmaron sus progenitores al revisar la cuenta de Facebook de la menor.



Es más, Gabriel Mamani Choque hasta le habría recomendado que no vaya al médico legista para que no lo perjudique. "Ayúdame, por favor", se lee en una de las conversaciones en la que ambos se trataban como si fueran una pareja.



En la casa del acusado en el Cercado de Lima –que se ubica a lado del domicilio de la menor– nadie sabe dónde se encuentra pero sí graban continuamente a los familiares de la menor que reclaman en su puerta por su paradero.

