Cerro San Cristóbal: Chofer de Green Bus iba a excesiva velocidad, determinó la Policía

Fue un correteo fatal. El chofer del ómnibus de ‘Green Bus’, que se desbarrancó la tarde del domingo del Cerro San Cristóbal y dejó 9 muertos y más de 50 heridos, conducía a excesiva velocidad para ganarle a otro vehículo de turismo que iba adelante, según concluyeron policías de la comisaría de Piedra Liza, en el Rímac.

“Se llegó a la conclusión de que el bus de placa ACE-920, manejado por Goytzon Bravo Tocas (31), estaba ‘en carrera’ con otro bus que iba adelante. No tomó en cuenta que estaba cerca de una curva. Quería bajar rápido para hacer otro recorrido”, contó el mayor PNP Raúl Valladares, jefe de dicha delegación policial. Las imágenes fueron visualizadas en presencia de Víctor Antonio Ayala Altamirano (69), dueño de la empresa de transporte, quien anteriormente había dicho que el accidente en el Cerro San Cristóbal fue causado por una mototaxi que se le cruzó al bus.



El conductor Bravo Tocas, quien resultó con heridas leves y fue trasladado a la clínica Maison de Santé de Lima, fue detenido en el mismo nosocomio y se negó a declarar a la policía. Este chofer, quien tenía seis papeletas por infracciones de tránsito (cuatro graves), había dicho que un padre con su hijo se le cruzaron y le hicieron perder el control de la unidad en el Cerro San Cristóbal.



El caso del accidente en el Cerro San Cristóbal está a cargo de la fiscal Leslie Montoya, de la 25 Fiscalía, a cuyas instalaciones será trasladado hoy el conductor.

Cerro San Cristóbal

14 AÑOS DE PRISIÓN



Por su parte, el abogado penalista Roberto Miranda indicó que los delitos por los que podría ser acusado el presunto responsable el accidente en el Cerro San Cristóbal serían ‘homicidio culposo, exposición de personas al peligro y omisión de funciones’.



Para el letrado, estas penas por lo ocurrido en el Cerro San Cristóbal no solo las afrontaría el chofer de la unidad, sino también la Gerencia de la Municipalidad de Lima o del Rímac, así como el dueño de la empresa ‘Green Bus’.



Agregó que las condenas irían desde 4 a 14 años de pena privativa de la libertad. También sostuvo que los familiares de los afectados por el caso del Cerro San Cristóbal pueden solicitar, por la vía civil, embargos a las cuentas de ‘Green Bus’ para garantizar la reparación civil.

RETIRAN VÍCTIMAS



Asimismo, de la Morgue Central de Lima fueron retirados por sus familiares los restos de siete de las nueve víctimas mortales del accidente en el Cerro San Cristóbal y se informó que aún falta reconocer a dos de ellas.



Al cierre de esta edición, la Fiscalía de la Nación informó que ocho de los fallecidos en el Cerro San Cristóbal son Eladia Rosa Ruíz viuda de Malásquez (67), Harver Apagueño Simarra (28), Justina Oviedo Taracaya, Alexander Condori Ambrosio (17), Martha Valdez Chevarría de Torres (70), Santos Celestino Ramírez Peña y los chilenos Oswaldo Enrique Encinas Fernández y Joana del Pilar Soto Cáceres (48).

PASEABAN CON SUS 4 HIJOS Y UNO MURIÓ



Durante la tarde del domingo, los esposos Lizandro Condori Cahuaya y Zenia Ambrosio Roque llegaron a la Plaza de Armas con sus cuatro hijos y, a última hora, decidieron hacer el tour al Cerro San Cristóbal que terminó en tragedia.



Alexander Lizandro (17), quien hace poco había ingresado a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), falleció en el accidente en el Cerro San Cristóbal. Los esposos trabajan en el Mercado de Productores de Santa Anita y, como el local fue cerrado por Defensa Civil, aprovecharon para salir todos juntos.

FALLECIÓ DELANTE DE SU ENAMORADA



Harver Apagueño Simarra (28) es otra víctima mortal del accidente en el Cerro San Cristóbal. Era natural de Iquitos y trabajaba como soldador en Cusco. Trascendió que pidió unos días de vacaciones y trajo a su pareja, Carmen Milagros T. (16), a conocer Lima.



Se alojaron en casa de familiares y el domingo salieron a pasear por el Centro Histórico de Lima. “Le rogué a mi hermano para que me lleve y él me dijo: “¡No, tú te quedas! Él me salvó”, contó llorando Jhonny Apagueño, hermano menor de Harver. Su joven pareja está grave.