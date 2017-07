Cerro San Cristóbal: Chofer de Green Bus estaría evitando ser derivado a Fiscalía

Goytzon Bravo Tocas (31), chofer del ómnibus de la empresa ‘Green Bus’, que la tarde del domingo se desbarrancó y dejó 9 personas fallecidas y más de 50 heridos, fingió estar delicado de salud para evitar ser derivado a la fiscalía de turno por el delito de homicidio culposo y lesiones graves tras el accidente en el Cerro San Cristóbal.

Testigos aseguraron que aunque Goytzon Bravo sufrió una serie de lesiones producto del choque del carro que conducía en el Cerro San Cristóbal y fue trasladado a la clínica Maison de Santé, horas después fue visto caminando y conversando con sus familiares, que en todo momento permanecen a su lado.

“Camina, come y habla como si nada. Al principio, hasta les dijo a sus parientes y al dueño del bus que él chocó porque había evitado atropellar un mototaxi, pero luego afirmó que eran un padre y su hijo”, contó nuestro informante sobre lo ocurrido en el Cerro San Cristóbal.

SE NEGÓ A DECLARAR



Se hizo el enfermo la mañana del lunes, cuando un equipo de policías de la comisaría de Piedra Liza, acompañados de un representante del Ministerio Público, fueron a la clínica para interrogarlo por el accidente en el Cerro San Cristóbal y se negó a declarar argumentando que seguía mal y que hasta había perdido la memoria.

Trascendió que la policía de Piedra Liza ya había culminado el atestado sobre el accidente en el Cerro San Cristóbal e indicaba que la causa de este había sido una falla humana y que el conductor iba a excesiva velocidad. El referido documento policial será entregado al Ministerio Público, mientras que el chofer sería trasladado en las próximas horas a la fiscalía de turno.

Por otro lado, Víctor Ayala Altamirano (69), dueño de la empresa ‘Green Bus’, acudió nuevamente a la delegación para hacer los trámites con el fin de retirar el bus del ‘Club Internacional Revólver’ tras el accidente en el Cerro San Cristóbal.

Cerro San cristobal

PROTESTAN



Mientras tanto, los moradores del asentamiento humano ‘Virgen de Fátima’, en el Cerro San Cristóbal, llegaron al lugar donde se desbarrancó el vehículo para protestar a gritos: ‘¡No más muertes, no más buses!’. “Queremos que se anule el pase de buses turísticos por esta pista que no está preparada para su tránsito. Fue hecha para que los turistas hagan el recorrido a pie hasta la cima del cerro y no para que entren vehículos”, dijeron.