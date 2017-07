Rompió su silencio. Luego de fingir estar delicado de salud para evitar ser derivado a la fiscalía de turno, Goytzon Bravo, el chofer del bus que se desbarrancó en el cerro San Cristóbal, dio su versión sobre el trágico accidente que dejó 10 muertos.



Bravo, quien iba a ser derivado a la fiscalía de turno por el delito de homicidio culposo y lesiones graves, pidió disculpas a los familiares de las víctimas.



En diálogo con América Noticias, Bravo aseguró que "estaba manejando normal y a una velocidad prudente por el serpentín". "Pido disculpas a todas las familias porque yo también tengo familia, tengo mis hijos", expresó.



Bravo explicó que el accidente se originó porque un niño se cruzó en su camino. "Yo lo iba a matar. Estaba conduciendo y salió un niño, y yo por no atropellarlo hago ese movimiento y pierdo el control. Estoy muy arrepentido de todo", contó.



Según Bravo intentó hacer una maniobra para evitar el accidente: "Había un bus en mi delante, un bus marrón y al lado izquierdo había una moto. Entonces, yo normal estaba bajando y un niño de pronto no se habrá fijado, pasa el bus marrón y no se fija que yo venía atrás. En eso choco mi llanta al filo de la berma y es cuando pierdo el control".



El chofer de Green Bus dijo que "si hubiera ido a velocidad, el carro hubiera pasado de frente. El carro no ha ido de frente, de costado ha ido, yo he tratado, pero ya no podía".



