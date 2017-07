Cerro San Cristóbal: Chofer del bus tenía historial de infracciones graves [VIDEO y FOTOS]

La tragedia ocurrida la tarde de este domingo en el Cerro San Cristóbal va arrojando más detalles sobre sus protagonistas. Esta vez se trata del chofer del bus siniestrado, quien tenía un serio historial de papeletas por incumplir las normas de tránsito.

Goytzon Bravo Tocas, conductor del vehículo que se volcó durante un recorrido turístico en el Cerro San Cristóbal ocasionando nueve muertes, iba a mucha velocidad y con las llantas desgastadas. Asimismo tiene seis papeletas en su haber, donde cuatro figuran como graves, según consignó el diario Correo.

Información del SAT indica que entre las infracciones graves del chofer de la tragedia del Cerro San Cristóbal está la G28, una multa por no usar el cinturón de seguridad o permitir que los pasajeros no se lo pongan. Esa misma infracción señala que el vehículo no contaba con suficientes cinturones de seguridad y que sus soportes estaban sueltos.

Goytzon Bravo Tocas. Foto: Facebook Goytzon Bravo Tocas. Foto: Facebook

Asimismo también tiene la G56, impuesta por recoger pasajeros o dejarlos fuera de una ruta autorizada, y la N67, por dejar pasajeros con el vehículo en movimiento atentando contra su seguridad. Al momento la empresa responsable, Green Bus, no se ha pronunciado sobre la desgracia.

Cerro San Cristóbal: accidente fotos La tragedia en el Cerro San Cristóbal.

Cabe indicar que Green Bus, a la que pertenece el bus siniestrado en el Cerro San Cristóbal de placa ACE- 920, tiene tres años de antigüedad. Sus servicios consistían en recorridos turísticos de ida y vuelta de 80 minutos cada uno a un costo de 10 soles por persona.

Cerro San Cristóbal La tragedia en el Cerro San Cristóbal.

Una vez ocurrida la tragedia, la empresa anuló su cuenta de Facebook. Es así que no se tiene más información sobre su responsabilidad en el accidente que dejó al menos 40 heridos y nueve personas fallecidas en el Cerro San Cristóbal.

Cerro San Cristóbal

