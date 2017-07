Cerro San Cristóbal: Empresa ‘Green Bus’ no da explicaciones y cierra su página de Facebook tras accidente [VIDEO]

Condolencias a la familia. Siete personas han perdido la vida en el accidente del Cerro San Cristóbal. Un bus que descendía de las curvas perdió el control y se despistó a la altura de Club Revolver. Se sabe que la empresa a cargo de este servicio turístico tiene el nombre de “Green Bus”

Según la página de Facebook de la empresa, se ofrecieron descuentos para visitar el Cerro San Cristóbal: 2 personas por 15 soles los días jueves. Hace unos minutos, la empresa ha cerrado su cuenta de Facebook que tenía por nombre “Green Bus – bus panorámico – tranvía”.

La empresa del bus turístico no ha realizado declaraciones ni se ha manifestado respecto al accidente que ha dejado ocho muertos y 40 heridos. Solo ha cerrado su cuenta de Facebook: “Green Bus – bus panorámico – tranvía”.

Facebook de Green Bus

La zona en la que ocurrió el accidente es rocosa, llena de arbustos y árboles. No es la primera vez que sucede un accidente de este tipo. No se ha confirmado, pero según testigos, el bus no habría bajado la velocidad mientras descendía del Cerro San Cristóbal.

