Cerro San Cristóbal: estos son los hospitales donde se encuentran los heridos [VIDEO]

Un accidente vehicula en el Cerro San Cristóbal dejó, al menos, 8 personas fallecidas. Los heridos superarían la treintena, los cuales fueron evacuados a distintos nosocomios en ubicados en Lima.



Una integrante de los paramédicos del SAMU, que ejecutó labores de emergencia, indicó a Canal N que los lesionados del accidente en el Cerro San Cristóbal fueron trasladados a los hospitales Loayza, Hipólito Unanue, Emergencia Grau, Alcides Carrión y Dos de Mayo, además de las clínicas Internacional y Maison de Santé (sede Lince).



La joven sostuvo que uno de los heridos no pudo soportar las contusiones del incidente en el Cerro San Cristóbal, que movilizó a una gran cantidad de personal policial y médico, y murió mientras estaba en la ambulancia.



La agencia Andina sostuvo que entre los fallecidos hay 3 mujeres y 4 varones. El sexo de la octava víctima no fue revelado, mientras que la lista completa de heridos por el accidente en el Cerro San Cristóbal no podría conocer por la clase de servicios que ofrecía la empresa del bus siniestrado.



Con relación al accidente producido hoy a raíz de la volcadura de un ómnibus en el Cerro San Cristóbal, el Ministerio de Salud informa: pic.twitter.com/hGFFEgM0mc — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 10 de julio de 2017