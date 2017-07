Cerro San Cristóbal: Magaly Medina enfurece con funcionaria del Rímac y le dice todo esto [VIDEO]

Magaly Medina no pudo más y enfureció durante una entrevista esta mañana. La conductora de de '90 Matinal' expresó su indignación sobre la tragedia en el Cerro San Cristóbal, que dejó nueve muertos y 15 heridos. La periodista explotó en vivo después de escuchar las declaraciones de la representante de la Municipalidad del Rímac, Shirley Mozo.



Todo empezó cuando Magaly Medina le preguntó a Shirley Mozo la razón por la que las empresas de transporte circulan en la ruta del Cerro San Crístobal, si supuestamente no cuentan con el permiso del municipio del Rímac.



"Porque ellos tienen permiso de la municipalidad de Lima", respondió Mozo. Esta respuesta indignó a Magaly Medina, pues las municipalidades de Lima y el Rímac parecen 'tirarse la pelota' respecto a quién tiene responsabilidad de fiscalizar y colocar medidas de seguridad en la ruta del Cerro San Cristóbal.



"Ustedes están pintados en la pared no tienen ninguna autoridad sobre los buses turísticos que pasan por su zona", dijo enfurecida Medina.



"Yo creo que nos podemos calmar", siguió Mozo. "Yo lamento mucho que eso haya sucedido y estamos desde anoche aquí, hemos sido los últimos en irnos y hemos sidos los primeros en llegar al accidente".



"Nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de la señalética y la mejora de la vía, pero el permiso lo ha entregado la municipalidad metropolitano de Lima a través de la gerencia de transporte urbano", agregó.



Sin embargo, sus respuesta no convencieron a Magaly Medina, quien se mostró incrédula ante el accionar del municipio del Rímac.