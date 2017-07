Cerro San Cristóbal: Municipalidades de Lima y Rímac 'se tiran la pelota' por permisos a buses [VIDEOS]

¿Qué municipalidad es responsable de fiscalizar y colocar medidas de seguridad en la ruta del Cerro San Cristóbal? Shirley Mozo, representante de la Municipalidad del Rímac, explicó a América Noticias que ni su municipio ni el de Lima "están tratando de echarse la culpa ni evitar responsabilidades".



Como se sabe, este domingo, un vehículo de dos pisos de la empresa Green Tours que seguía la ruta del Cerro San Cristóbal perdió en control y terminó desarrancándose. El accidente dejó nueve muertos y 15 heridos.



Mozo afirmó que "el permiso (a los buses) los otorga la Municipalidad de Lima (...) el permiso es bastante amplio, no señala en realidad ningún camino ni tampoco un recorrido específico dentro del marco de este permiso, así como han venido al Rímac pudieron ir a Miraflores, a San Isidro".



Sin embargo, el gerente municipal de Lima, Álvaro Castro, afirmó que la Municipalidad de Lima otorga la autorización del servicio de turismo, pero el permiso de transporte lo da el Rímac.



Municipalidades de Lima y Rímac 'se tiran la pelota' por permisos a buses en Cerro San Cristóbal.

“Es preciso separar dos situaciones. La situación de transporte, que es la autorización para el servicio que la da la Municipalidad de Lima y la situación de tránsito que podemos observar que se ha dado porque esta es una vía que es suministrada por la Municipalidad Distrital del Rímac y que aparentemente no contempla ninguna restricción para vehículos de estos volúmenes, vehículos de dos pisos”, explicó.



Castro enfatizó que la vía al Cerro San Cristóbal no contempla condiciones de seguridad adecuadas para vehículos de dos pisos. "La señalización de la zona no es un suficiente, no hay un resguardo de seguridad adecuado", indicó. Estas competencias, aseguró Castro, le corresponden a la municipalidad del Rímac.