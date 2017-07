Cerro San Cristóbal: Vecinos de la zona no permitirán circulación de buses [VIDEO]

Este domingo tuvo lugar un terrible accidente en el Cerro San Cristóbal. La caída del vehículo de Green Bus dejó 9 víctimas mortales. Los vecinos de la zona tomarán acciones para que no se repita una tragedia mayor.



"Esto ya se terminó. No vamos a permitir que más buses pasen por esta zona", dice uno de los vecino del Cerro San Cristóbal totalmente indignado por la situación y sin que exista respuesta alguna por parte de las autoridades.



"Los buses pasan desde hace cuatro años", cuenta uno de los vecinos del Cerro San cristobal. Por su parte, un especialista indicó que "nunca se debió permitir el tránsito de estas unidades turísticas".



"La entidad que hace la modificación del bus certifica de que ese vehículo puede transitar. Por estos hechos ahora se debe de investigar a esa empresa", sentencia el especialista de transporte sobre el accidente en el Cerro San Cristóbal.



"A mi no me queda ninguna duda. El responsable es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Porque otorgan la autorización", manifestó claramente el especialista en temas municipales, César Castiglioni.



