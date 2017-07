Cerro San Cristóbal: "Estoy vivo porque no tenía dinero para ir al paseo" [VIDEO y FOTOS]

Jhonny Angelo Hidalgo Simarra, hermano de una de las personas fallecidas en el Cerro San Cristóbal, habló con Andina sobre cómo salvó de morir al no contar con dinero para poder ir de paseo en el Green Bus.



Jhonny tiene que llorar la muerte de su hermano Harver Apagüeño Simarra quién llegó del Cusco para pasar una semana de vacaciones con su enamorada Milagro y su amigo Andy. El destino fatal se le presentó a los jóvenes en el Cerro San Cristóbal.



Planes con triste final



El mañana del domingo los jóvenes se sentaron a planear el día y decidieron que visitarían la cima del Cerro San Cristóbal. Jhonny no pudo subir al vehículo de Green Bus porque no contaba con el dinero para poder realizar el paseo turístico en el Rímac.



"Yo le dije que quería acompañarlo pero, como no tenía dinero para llevarme, no me llevó. Yo me quedé, así es la vida”, manifestó el hermano del joven que perdió la vida en el Cerro San Cristóbal.



El fatídico accidente tuvo lugar el último domingo. Todo indica que el conductor del automóvil perdió el control de su unidad y cayó aparatosamente en el Cerro San Cristóbal.