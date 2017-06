César Acuña: ¿qué pasó con el caso de su tesis de doctorado?

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



TESIS de ACUÑA

‘No es plagio, es copia’, es la frase que impuso César Acuña durante la última campaña electoral. Le dieron duro, pero no le pasó nada y ahora vuelve a sonreír, pues en España decidieron no anularle su tesis que presentó en la Universidad Complutense. Dizque no aparecían ‘causas suficientes’ para quitarle el título de doctor. Hummm...



VIAJECITO

PPK apuntará otro viajecito a su lista. Esta vez, el Pleno del Congreso le dio ‘luz verde’ para enrumbar a Cali (Colombia) y participar del 29 al 30 de junio en la XII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico. No me diga...



¿PATRIARCA?

Para el analista Alberto Adrianzén, Kenji Fujimori no puede ser visto como el nuevo patriarca de la democracia, ya que defiende ‘al más corrupto de todos, su padre Alberto Fujimori’. Ayayay...

MÁS TIEMPO

El 6 de julio próximo vence el plazo para que la Comisión Lava Jato presente su informe final, pero el tiempo les ha quedado corto y pedirán ampliar sus investigaciones por un año entero. Asuuu...



‘TÍA REGIA’

Susana Villarán está pasando piola, pero puede complicarse. Según ‘Hildebrandt en sus trece’, el colaborador eficaz con el código CE03-2017 ha declarado que Odebrecht se portó con más de 800 mil dólares en la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa. Uyuyuyyy...



PAPA CALIENTE

En el oficialismo lamentan la salida de Alfredo Thorne, pero diversos analistas señalan que su gestión es decepcionante y le deja una papa caliente a Zavala...