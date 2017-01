Chaclacayo: Nuevo huaico interrumpe las avenidas principales de la zona [VIDEO]

Un nuevo deslizamiento de tierra y agua se viene produciendo en Chaclacayo. La zona de Los Laureles es una de las más afectadas por el huaico.



"No tenemos apoyo de la policía y los bomberos", manifestó una de las vecinas de Chaclacayo. El nuevo huaico de esta produciendo desesperación entre los peatones y los automovilistas. "El tráfico es terrible, todos están desesperados", cuenta una afectadas.



"Lo único que pedimos es que la policía venga para que ayude con el tránsito porque realmente es insoportable", manifestó uno de los vecinos de Chaclacayo.



La fuerza del huaico no es mucha pero se reporta que la situación se podrá peor. El deslizamiento de agua y tierra aún no entra a las casas de la zona de Chaclacayo.