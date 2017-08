¡Se pasaron! La revista satírica francesa, Charlie Hebdo publicó una portada que retrataba, fiel a su estilo, lo sucedido en el último atentado terrorista sufrido por Barcelona. En la portada se puede observar a dos personas atropelladas, cubiertas de sangre y una camioneta a lo lejos, protagonista de los hechos. Lo que más ha indignado a los lectores es la cita que acompaña la portada. "Islam, religión de paz... eterna", escribieron como parte de la caricatura.

Dentro de la misma edición de la revista, se publicó un texto titulado: "Barcelona: turismo o islamismo ¿por qué elegir?". Esto también ha causado indignación entre los españoles y muchos otros europeos, quienes consideran irrespetuosas las publicaciones de la revista. Recordemos que algunos países de Europa recibieron en calidad de refugiados a los afectados por la guerra contra el Estado Islámico.

La tendencia burlona de las publicaciones de Charlie Hebdo no es nada nuevo. Debido a esto, la misma revista ha sido blanco de un atentado terrorista en enero de 2015, dónde fallecieron 12 personas y marcó el inicio de la "turismofobia" que vive hoy Europa. Muchas personas confunden el islamismo y a los seguidores de la religión musulmana como terrorismo y terroristas, cuando en realidad son cosas diferente.

En las redes sociales, muchos usuarios han desaprobado la actitud de Charlie Hebdo y la manera en la que ha tratado el atentado, catalogándola de insensible. Comentarios como, "1. Es torpe. 2. Alimenta el odio. 3. No es gracioso. 4. ¿Por qué el caballero tiene un barriga en lugar de espalda?", "Charlie Hebdo o cómo crear odio y miedo en una imagen. Libertad de expresión digamos, provocación y atajos no", y "No tienes ningún respeto por los familiares de las víctimas. ¿Desde cuándo el terrorismo tiene alguna conexión con el Islam? ¿Confunden a todos y hablan de libertad de expresión? Todo lo que hacen es una llamada al odio hacia una comunidad y se burlan de un atentado que ustedes y sus familiares tuvieron la suerte de no ser víctimas", se pueden leer en la publicación de la revista.

Como ejemplo de un buen manejo de la información, muchos usuarios compartieron la portada de la revista satírica "El Jueves". Esta revista sigue la misma línea humorística que Charlie Hebdo, pero tuvieron una manera diferente de presentar el atentado. En su portada, se muestran varias personas uniéndose para poner en alto un corazón y acompañaron la caricatura con un mensaje de unión. "Barcelona somos todos", se lee en el arte.

Desde Barcelona, aquí está la portada de esta semana. No tenemos miedo. Conocemos el mejor antídoto para combatirlo: el humor #NoTincPor pic.twitter.com/fs0VzAkqmY — El Jueves (@eljueves) 21 de agosto de 2017

Esta no es la primera vez que Charlie Hebdo retrata con falta de sensibilidad las tragedias de otros países. Lo hizo tras el terremoto que sufrió Italia en agosto de 2016, cuando publicó una caricatura que se burlaba de las víctimas. En el dibujo, comparaban a los afectados con platos típicos italianos. En esa ocasión, la alcaldía de Amatrice, ciudad que sufrió con mayor fuerza los daños con la muerte de 296 personas, decidió demandar al semanario por considerar ofensiva la publicación.

Charlie Hebdo portada terremoto Italia Charlie Hebdo portada terremoto Italia Charlie Hebdo portada terremoto Italia



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.