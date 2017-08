Hugo Coya: "Sobre el Che Guevara hay muchas leyendas, yo incluí lo que pude verificar" [ENTREVISTA]

Antes de morir, el Che Guevara abrazó a su verdugo, el capitán cubano y agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez. El argentino le pidió al militar que le diera un mensaje a Fidel Castro: “Pronto verá una revolución triunfante en América”. El guerrillero murió en un salón de clases en la Escuela Rural de La Higuera, en Bolivia. Minutos antes, en otra aula del mismo colegio, el guerrillero peruano Juan Pablo Chang, “El Chino”, fue también ultimado.



El libro del periodista Hugo Coya, “Memorias del futuro”, reconstruye la vida de "El chino" y de otros dos guerrilleros peruanos, Lucio Galván “Eustaquio” y Restituto Cabrera Flores “El negro”. Ellos también murieron en Bolivia, tras intentar llevar a cabo una revolución con el Che Guevara hace 50 años. “Quedamos en que él iba a cumplir sus metas, sus ideales y yo le dije que no se preocupe, que yo me encargaría de mis padres”, relata Felipe, el hermano mayor de Lucio.



El sobrino de "Eustaquio" escribió un correo electrónico a Hugo Coya y le pidió contar la historia de su tío. “Había mucha información sobre cómo Lucio se incorporó a la guerrilla, sobre cómo conoció al Che y cómo fue su vida en Cuba. Consulté con expertos y ellos me dijeron que era algo nuevo. Entonces, busqué a los otros familiares para obtener información”, cuenta el periodista en esta entrevista para Trome.pe.

¿Cuál es la percepción que tienen los familiares de los guerrilleros peruanos del Che Guevara?

Ellos más me han hablado de su familia, quien si me habló del Che es Ricardo Gadea, hermano de la primera esposa peruana del Che, Hilda, quien es un admirador de la obra y del trabajo del argentino, al igual que otros guerrilleros que lo quieren y admiran y están muy identificados con sus ideales.



Usted menciona que el Che crea el primer campo de concentración de Cuba, Guanahacabibbes, también relata que los sobrevivientes salieron mutilados, violados y torturados ¿Cómo obtuvo esa información?

El escritor cubano, Reinaldo Arenas, escribió una obra muy importante “Antes que anochezca”, es la historia de un escritor cubano que es homosexual y huye por esa persecución. Cuando hay una guerra evidentemente siempre hay cosas terribles que ocurren como los de los campos de reclusión.

¿Implementar estas políticas de persecución y encarcelamiento de disidentes fue una política del Che?

Él gestó esas políticas porque el Che era una persona que consideraba que la causa revolucionaria no admitía traiciones, la traición se pagaba con la cárcel, el exilio, o con la muerte en algunos casos. Hay que entender el contexto histórico, estaban en una guerra, había muchos enemigos, muchos ataques que sufría la revolución.



¿Por qué el Che Guevara consideraba La homosexualidad como una desviación?

Hay una corriente que consideraba a la homosexualidad como una desviación del capitalismo, como una dolencia. El Che inspirado en estas ideas sí la consideraba una desviación, pero no solo encarcelo a homosexuales sino también cristianos y a disidentes.



Usted menciona que a pesar de la represión que ejerció el Che, él era muy querido por los campesinos

Él odiaba ser burócrata, en su día libre se iba a trabajar con los campesinos, hacia obra comunitaria, eso le permitía mantener un contacto permanente con el pueblo. 50 años después en Cuba, la figura del Che es recordada con mucho aprecio a pesar de los excesos que cometió, hay gente que lo odia también.

Alvaro Vargas LLosa tilda al Che Guevara de máquina de matar.

Hay gente que lo odia profundamente, es gente que perdió todo, que perdió familia porque las mandaron a asesinar. Yo trato en lo posible, como periodista, de ponerme en los zapatos de ambos lados.



El Che Guevara se encontraba en Guatemala cuando el país fue invadido por Estados Unidos y es testigo del derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en 1954 ¿Cuán decisivo fue este hecho en su conversión al comunismo?

Lo que yo sostengo en todo el libro es que el Perú fue decisivo en la formación y la transformación del Che al socialismo. Su contacto con el doctor Hugo Pesce, director del leprosorio de San Pablo (Loreto) y con su esposa Hilda Gadea es decisiva en la formación ideológica del argentino. Junto a ella conoce a Fidel y Raúl Castro en México y se unen a la causa revolucionaria de la liberación de Cuba.



¿Los guerrilleros peruanos que murieron junto al Che llegan a Cuba para estudiar en la universidad de La Habana porque ganan una beca?

Uno era un médico, Restituto José Cabrera Flores “El negro”, que estudió en Buenos Aires y decide ir con su esposa a ayudar a la Revolución Cubana, no iba por una beca, trabaja en un hospital del interior de Cuba y luego se enrola en la gesta. Luego esta Lucio Galván “Eustaquio” que sí va por la beca, el otro es Juan Pablo Chang, "El Chino", que si tenía simpatías hacia la insurrección.

El poeta Rodolfo Hinostroza también estuvo en ese grupo y él sintió que lo embaucaron al ofrecerle la beca porque cuenta que cuando llegan a Cuba, Fidel Castro de frente les habla de la revolución y les propone ser guerrilleros

Rodofolo Hinostroza decide no incursionar por eso es que sobrevivió. La mayoría de jóvenes que se embarcaron en la aventura guerrillera murió



A partir de la documentación que recogió ¿Estos jóvenes fueron embaucados o había una verdadera simpatía por la revolución?

Fidel Castro era un líder muy carismático, un hombre que no solo tenía un gran verbo sino una gran capacidad de seducción.

La situación de Cuba era terrible por eso la revolución despierta tanta simpatía, Mario Vargas Llosa y otros escritores intelectuales abrazan la causa de la revolución porque representa el cambio, representa el salvar a cuba de las garras de una dictadura implacable sanguinaria.



Volviendo a tu pregunta, en el libro naroó un capitulo donde Fidel se reúnen con los estudiantes y les proponen ser parte de la guerra de guerrillas, ahí varios de ellos deciden no hacerlo, los que dicen no, no van, tampoco es que a todos los obligaron. Hay un tema de la seducción, de aspirar a ser como Fidel y el Che, entonces toman ese mismo camino que es el que Fidel les propone.



¿Cuál fue el papel del Che, también los convenció?

Por supuesto, La figura del Che fue decisiva para la mayoría de ellos.

Estos jóvenes como el Che abrazan el tema de la violencia para lograr el cambio social, así se menciona en el libro

Por su formación marxista, el Che concebía que la única manera de hacer cambios profundos en la sociedad era la violencia, al igual que los otros jóvenes. Por eso hago mención a Salvador Allende, él se declaraba socialista y no concebía la violencia como método, al final acabo muerto por utilizar el camino democrático.



En octubre se cumplen cincuenta años de la muerte del Che, ¿cuán vigentes son aún sus reclamos?

Mucho de los ideales del Che permanecen ideales. Él quería acabar con la pobreza, quería la igualdad de oportunidades para todos, parte de esos reclamos siguen vigentes. El mundo se ha desarrollado, ha mejorado tecnológicamente, pero algunas reivindicaciones por las que él luchó, 50 años después, siguen pendientes.



¿Es por esta razón que los guerrilleros peruanos al igual que el Che optan por el comunismo?

Las ideas socialistas surgen a partir de una sociedad injusta, desigual, donde hay una serie de enfrentamientos y una polarización muy grande, el sistema capitalista no logra responder adecuadamente a las necesidades de la población. Hay una gran masa de personas al margen de la sociedad, eso provoca que muchos se identifiquen con las ideas nuevas de renovación y cambio social.

Es el caso de Lucio Galván, Eustaquio, un guerrillero era muy pobre que creció en Huancayo y después de clases ayudaba a su papá en el campo

Pero no solo la gente más pobre, también era gente de clase media. Tiene que ver con esta sensación de rebeldía contra las injusticias, contra la falta de oportunidades, contra una sociedad que no les da a todos la oportunidad de desarrollarse como seres humanos



Javier Heraud era del Markham.

Son jóvenes que se identifican con el hecho de modificar la sociedad porque no les está dando a todos las oportunidades que se requieren. La segunda cosa es el contexto de la Guerra Fría, era un mundo enfrentado entre Estados unidos y la Unión Soviética, eso genera estos conflictos y alianzas.



Los guerrilleros peruanos que sobrevivieron, Alain Elías, Hector Béjar, ¿qué le dicen acerca de su lucha en las guerrillas, volverían a hacer lo mismo?

Yo me he concentrado en cómo fue toda la preparación para la guerrilla que le costó la vida a Javier Heraud, cómo fue, qué es lo que hizo, cómo murió Javier Heraud, cómo se transformó a partir de su muerte en el símbolo de toda una generación. Al final el perdimos a uno de los poetas más importantes de los últimos años.

En el libro Alain Elías, uno de los guerrilleros peruanos sobrevivientes, dice que Javier Heraud rompía sus poemas

Al sentirse frustrado por la gesta guerrillera, reaccionaba como podría reaccionar cualquiera en un ataque, yo creo que seguía siendo un poeta, un poeta será poeta hasta que muera



¿Por qué cree que los guerrilleros peruanos son vistos en Puerto Maldonado como extranjeros, como “mistis”?

Porque eran gente extraña, ni ellos conocían el territorio, cuando llegan piensan que por ser capital de un departamento era más grande y descubren que era muy pequeño, todo el mundo se conocía, son detectados rápidamente, no tenían contactos. Era una aventura romántica querer hacer una revolución.



Me contaba Alain Elías que el Ejército de Liberación Nacional (ELN- Grupo guerrillero peruano) dio una entrevista y resulta que eran siete personas, el periodista decía que quería conocer al ELN y entonces daban la vuelta y se turnaban para que el periodista pensaran que eran un montón, pero eran siete, eran los mismos que daban la vuelta.



Era un grupo pequeñito y con una preparación mínima, se entrenan en el Pico Turquino en Cuba que no llega ni a los 1,900 metro de altura, nosotros acá llegamos a los 4.000, 5.000 metros. No había punto de comparación entre hacer la revolución en el territorio cubano que en el territorio peruano.

¿Por qué cree que incurrieron en estos errores estratégicos?

Porque tenían la creencia de que si funcionó en Cuba también se podía replicar en Perú, pero Perú es un país mucho más grande, mucho más complejo, hay una serie de diferencias locales, regionales, étnicas, pero además el sistema político peruano era distinto del de Cuba, nosotros no teníamos a un Batista en ese momento



Gobernaba Belaunde.

Belaunde que tenía problemas, pero había sido electo por el pueblo y que gozaba de mucho apoyo popular. Además, era un gobierno naciente, ni siquiera estaba desgastado para decir la gente va a apoyar. Los guerrilleros no conocían el territorio, eran gente de fuera, ni siquiera del lugar, tenían todos los errores posibles para fracasar



En el caso de Bolivia, el presidente Rene Barrientos Ortuño sí era un dictador y sin embargo, la gente decidió no apoyarlos.

Ahí se cometen varios errores, primero el Che no iba a hacer la revolución en Bolivia la iba a hacer en Perú, Bolivia era un lugar de transito, tanto que hay enfrentamientos cuando los bolivianos se enteran que querían hacer la revolución, eso provoca fricciones y una falta de apoyo.



Otro desconocimiento, Bolivia es diferente, iban a los lugares de la selva boliviana que habían escogido y la gente decía quiénes son estos barbudos, que ni siquiera son bolivianos, que vienen a hablarnos de cosas que no entendemos, eso es lo que provoca que no consigan el apoyo popular y por ende, fracasen. Ellos no estaban preparados para hacer una rebelión en Bolivia, era un puñado de gente que estaba mal armada, que no conocía el terreno.

¿Qué aporta este libro a otros documentos que se han escrito sobre el Che?

El gran aporte de este libro es subrayar lo que paso entre el Che y el Perú, cuál es la influencia del Perú en la ideología, el pensamiento y la formación del Che Guevara y la seducción que él tuvo sobre toda una generación de peruanos que siguiendo sus ideales tomaron las armas o abrazaron sus conceptos de justicia social.



¿Hay material para otros libros?

En agosto sale la versión colombiana del libro, enfocada a Colombia y el Che. También la editorial está haciendo los trámites que salga en Argentina y también en Brasil. En el caso de Colombia va a ver mayor destaque a los capítulos colombianos porque está dirigido al público colombiano y habrá una edición internacional.



¿Para realizar el libro trabajó con un verificador de datos o lo hizo por su cuenta?

Yo trabajo con algunas personas que me ayudan a la verificación, sobre el Che hay muchas leyendas, mi trabajo es diferenciar qué cosa no es un mito. Yo he tratado en lo posible, como periodista, de solo incluir aquellas historias que pude verificar con fuentes de información confiables, aquellas a las que no pude acceder no las coloque en el libro. Es una obra perfectible, no está escrita en piedra.



Entrevista: Claudia Risco

Fotos y video: Margaret Toledo