Brian Welch, de Korn, reacciona así por muerte de Chester Bennington: "¡Estoy harto de esta m*** del suicidio!"

La inesperada muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, ha generado todo tipo de reacciones en el mundo de la música. Algunos artistas como Billie Joe Armstrong, de Green Day, y Rihanna lamentaron la desaparición del cantante, pero otros reaccionaron con rabia, como en el caso de Brian Welch, guitarrista de Korn.



Welch escribió un breve mensaje en Facebook, en el que cuestionó el suicidio de Chester Bennington.



"Honestamente, Chester es un viejo amigo y pasamos varios momentos juntos, y también tengo amigos muy cercanos a él ¡Pero realmente esto me enoja! ¿Cómo estas personas pueden mandar un mensaje así a sus hijos y fanáticos? ¡Estoy harto de esta m*** del suicidio! He tenido problemas con la depresión y salud mental, y trato de ser empático, pero es difícil cuando estás tan enojado ¡Ya fue suficiente! Renunciar a tus hijos, tus fanáticos y tu vida es una forma cobarde de partir", escribió Brian Welch dividiendo a los usuarios en Facebook.



Como se sabe, Chester Bennington murió el jueves en su casa cerca de Los Angeles, informó el forense del condado de esa ciudad. Tenía 41 años.



Bennington tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante diversos momentos en su vida. Dijo que había sido abusado sexualmente cuando era niño y no tuvo casa por meses antes de que la banda alcanzara la fama.