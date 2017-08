Se repartieron roles para lograr su cometido y llevarse 5,500 soles en su útlimo golpe. Una banda de ‘tenderos’, que tiene entre sus integrantes a una anciana, se han convertido en el terror de las galerías de Chiclayo.



Las cámaras de vigilancia de una galería en Chiclayo registraron el atraco en el que cada uno de estos ‘tenderos’ cumplió un papel vital. Primero se ve a un joven de casa naranja con negro ingresar junto a una mujer y dirigirse al stand que iban a robar.



Permanecen allí por largo rato, aparentemente definiendo su plan. Luego se dispersan para no levantar sospechas. Es ahí donde entra en escena una anciana con una bolsa amarilla entre sus manos, informó Canal N.



Segundos después regresa el mismo joven de hace un rato y va hasta el fondo de la galería en Chiclayo a la espera de una señal. En tanto la mujer que lo acompañaba simula comprar una licuadora en el local de venta de artefactos.



Tenderos se llevan más de 5 mil soles de stand en galería de Chiclayo

“Me dieron el billete 'mocho' de 50 soles, le faltaba la otra mitad. Yo he salido a quitarle la licuadora como devolverle la plata que me está dando”, señaló el agraviado, que cuando abandonó su stand, la anciana dio la señal y el joven ingresó a robar.



En tanto, la anciana distrae a una vendedora de la galería de Chiclayo y una pareja se encarga de cubrir con sus cuerpos la salida del delincuente con el botín: 5,500 soles producto de las ganancias del día.



“El dinero ya no lo van a devolver sino para que los agarren a estos delincuentes”, dijo el comerciante agraviado. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar y capturar a estos delincuentes.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.