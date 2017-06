Chiclayo: plaga de grillos invade viviendas y alarma a población [VIDEO]

Han invadido casas, colegios y calles. La población de Chiclayo, en la región Lambayeque, se mostró preocupada tras la plaga de grillos que ha invadido sus hogares. La zona más afectada es el caserío de Túcume, donde las clases escolares tuvieron que ser suspendidas.



De acuerdo a Canal N, los vecinos se han organizado para fumigar los centros educativos, pero al parecer no han tenido éxito.



Algunos vecinos señalaron que no pueden dormir desde hace varios días por el ruido de los grillos. Incluso algunos de ellos indicaron que desprenden un olor fétido.



Sin embargo, Luis Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud aclaró que los grillos no transmiten enfermedades, pero pidió coordinar con las autoridades las acciones de control.



¿Por qué hay una plaga de grillos? Suárez explicó que la combinación de calor y humedad, como la registrada durante el fenómeno de El Niño costero, favorece la reproducción de estos insectos.