El pisco peruano, ganador de un sinnúmero de medallas a nivel internacional, como la Gran Medalla de Oro para la Destilería La Caravedo SRL, por su Pisco Portón Mosto Verde en el Concurso Mundial de Bruselas en 2016, hoy se ve amenazado una vez más.



Y es que la noticia que llega desde Chile ha sorprendido a muchos peruanos. Resulta que el Concurso Mundial de Bruselas, que esta vez se realizará en dicho país, ha modificado las condiciones para los productores peruanos. ¿Qué? Así como lees.



¿En qué consiste esa modificación? El pisco peruano ya no podrá llevar el nombre de pisco, sino de "aguardiente peruano". ¿Increíble, verdad? Pero esto no es lo peor.



Lo peor es que, como apunta Gestión, ya son 18 las marcas peruanas que han aceptado dicha condición; es decir, dejar de llamarse “pisco” para denominarse “aguardiente”. Así lo confirmó Baudouin Havaux, gerente general del Concurso Mundial de Bruselas.



LO QUE DICE MARCA PERÚ



Para José Moquillaza, embajador de la Marca Perú en el tema del Pisco, las marcas que participan en competencias internacionales sin el nombre de pisco podrían perder dicha denominación.



"Esta es una renuncia implícita a la denominación de origen otorgada. Es increíble que algunas empresas pueden participar con esta condición. Ninguna empresa peruana debería hacerlo y en eso debemos estar unidos", explicó.



UNA CONDICIÓN SOLO PARA PRODUCTORES PERUANOS



El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco, Jaime Marimón, indicó que la condición impuesta por el comité organizador es porque se han ajustado a las normas del país anfitrión: Chile.



Havaux indicó que tomó la decisión de que el pisco ingrese al vecino país como aguardiente tras una reunión con el Ministro de Agricultura de Chile, de lo contrario lo “ubicaría en una situación políticamente insostenible”.



LOS QUE NO PARTICIPARÁN

Johnny Schuler. Johnny Schuler.

Johnny Schuler, propietario de Destilería La Caravedo SRL, dijo que sus marcas -premiadas en repetidas ocasiones- no participarán en esta edición realizada en Chile. Asimismo, renunciará a formar parte del jurado.



En tanto, el gremio de productores de pisco en Arequipa (Apropisco), representado por Marco Zúñiga, dijo que las empresas asociadas tampoco participarán.