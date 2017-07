Chilenos copian décima del peruano Nicomedes Santa Cruz para homenajear a su marina

De polémica en polémica. Hace poco una artesana peruana descubrió que el Tumi, el tradicional cuchillo ceremonial usado en el Antiguo Perú por las culturas Moche, Chimú e Inca, es vendido en Chile como objeto chileno.



Pero como si eso fuera poco, ha aparecido un video en YouTube en el que los chilenos se copian vergonzosamente de una décima del destacado decimista peruano Nicomedes Santa Cruz. Así como lo lees.



Se trata de la décima El submarino peruano, creada por Santa Cruz en 1969 para rendir homenaje a los submarinistas peruanos por sus primeros 50 años.



El video pretende ser un homenaje a los submarinistas chilenos por sus 100 años. Esto no tendría nada de polémico, de no ser porque los chilenos usaron la décima del artista peruano como si fuera suya. Incluso le modificaron parte de la letra.



Pero eso no es todo. Casi al final de la décima se puede notar que cambian el nombre de Miguel Grau por el de Arturo Prat.



Phillip Butters se pronunció sobre esta nueva polémica:



"Esto te dice que quieren robar siempre. Este un tema cultural. El pisco, la chilemoya, el suspiro a la limeñana, a Sofía Mulanovich. Esa es la idea de ellos como no tienen cultura ni historia quieren achacarse siempre lo nuestro".



"Díganme si esto no es choreo", agregó Butters en Exitosa.



Esta la versión original de Nicomedes Santa Cruz: