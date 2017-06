¿Los peruanos comen chocolate real? Todo la información aquí [VIDEO]

Le diario Gestión realizó una interesante entrevista a Víctor Padilla, presidente de la Asociación para la promoción del chocolate peruano (Aprochoc), y a José Iturrios, director de la Alianza Cacao Perú, de la cual se desprender varios puntos importantes y estadística de los "peruanos chocolateros".



¿Los peruanos consumen chocolate real?



Es la pregunta que se cae de madura. Víctor Padilla manifiesta que "Menos del 7% de la población debe haber comido chocolate en su vida". Sí, poquita gente y eso que las encuestas dicen que el 50% de peruanos es chocolatero.



¿Chocolate que no es chocolate?



Víctor Padilla aseguro que los peruanos comemos golosina con sabor a chocolate. “Toda su vida han comido golosinas con sabor a chocolate, y ellos asumen que es chocolate”, asegura el especialista.



¿Cuál es el chocolate real?



Sobre esta pregunta, José Iturrios, director de la Alianza Cacao Perú, manifestó lo siguiente a Gestión: "Se considera chocolate real cuando tiene un mínimo de 50% de cacao". También conversó sobre lo beneficios de comer chocolate y que los dulces solo son "pura azúcar".



¿CHOCOLATE?



Víctor Padilla manifestó que el único estudio de chocolate fue hecho por Nestlé y se destaca que el consumo per cápita anual es de 600gr. Pero si se habla de chocolate puro se estaría hablando de "200 gr. anuales", indicó Padilla.



BÉLGICA Y CHILE



"En el VIII Salón del cacao y chocolate, el embajador adjunto, Geer Deserrano, informó que el consumo anual es de 8 kg per cápita en Bélgica", indica la información de Gestión.



Chile, nuestro vecino del sur, no se queda atrás y consumen al rededor de 2 kg per cápita anuales.



LA META



Víctor Padilla manifestó que Aprochoc tiene la meta de llegar a 1.5 kg anuales para finales del 2018. Solo queda esperar que en unos años más peruanos puedan consumir y sentir el sabor de un buen chocolate y más siendo una país productor de cacao.