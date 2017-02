Chorrillos: ¿Municipalidad le falta el respeto a sus vecinos con este mensaje? 

No pocos vecinos de Chorrillos se han mostrado consternados y hasta fastidiados con una foto aparecida con el fanpage de Facebook de la Municipalidad de este distrito. Es más, algunos indicaron que dicha imagen era una falta total de respeto hacia los vecinos.



Pero, ¿cuál es la polémica? Pues, la foto muestra un cartel que indica ser un comunicado a la 'opinión pública' que ratifica que algunas urbanizaciones son parte de Chorrillos y no de Surco, distrito con el que tiene algunas rencillas limítrofes.



"La urbanización (sic.) La Encantada, Las Brisas de Villa, Huertos de Villa y San Juan Bautista se encuentran en Chorrillos, quien se crea surcano puede vender su predio y comprar (uno nuevo) en Surco para cumplir su deseo", indica el cartel.



Esto encontró rechazo entre los usuarios de Facebook, los cuales fustigaron la misiva de Chorrillos. En los más de 100 comentarios, algunos se quejaron por la exageración del problema que podría hacer que vecinos de las zonas indicadas quieran mudarse. Ello para no soportar este tipo de mensajes y no por sentirse parte de Surco.



