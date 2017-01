Chorrillos: la pileta de la Costa Verde es la "piscina" más grande de Lima (¿y la más sucia?)

A las playas de Chorrillos van miles de miles de personas durante el verano. Agua Dulce es la más popular de las playas de Chorrillos y la llegada de los bañistas se vuelve incontrolable. Prueba de ello es que cientos de personas, entre niños y adultos, usan la pileta ornamental de la playa Agua Dulce como una piscina. Suena pintoresco, picaresco, 'vivesco' o lo que quieras, pero es más peligroso de lo que imaginas.

Como ves en las fotos de Trome, las personas se zambullen, nadan en perrito y estilo libre, se mojan los pies y se lanzan aguas entre ellas. Pero un pequeño detalle: la de Chorrillos se trata de una pileta y no de una piscina. Es decir, no es apta para que las personas la usen para nadar o mojarse. Es muy probable que el agua esté contaminada. Que no extrañe si las personas que se ven en las fotos padecen hoy, lunes, de conjuntivitis, diarrea u otras infecciones en distintas partes del cuerpo.

Más allá de la criollada, estas imágenes de la pileta de Chorrillos en la Costa Verde demuestra que muchos limeños no respetan las funciones de los espacios públicos y que las autoridades no tienen la capacidad para disponer de la seguridad suficiente en estos casos.

Estas y otras imágenes se han vuelto fotos virales. Incluso, una de las fotos de la pileta de Chorrillos usada como piscina ha inspirado varios memes. Para muestra, uno recogido de Facebook: