Ciencia: líquido aquasi-fermiónico, el estado de la materia que no conocías 

En la escuela nos enseñaron que los estados de la materia son cuatro: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sin embargo, son muchos los descubrimientos que han precisado que estos son los estados esenciales, desprendiéndose otros más que son distintos a su composición.



Es así que tenemos al supersólido, condensado fermiónico, condensado de Bose-Einstein, plasma de Quark-Gluones, fluido supercrítico, entre muchos más. En total, muchos científicos apuestan por casi 40 estados de la materia, entre ellos algunos propuestos.



Ahora se suma un estado nuevo de la materia. Este es el líquido aquasi-fermiónico, el cual es un estado líquido de una dimensión. Hay que mencionar que este no es un líquido propiamente dicho sino un modelo a nivel de interacción y partículas. El gran hallazgo fue descubierto en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú.

"En la actualidad hay dos modelos generales de la materia fermiónica, a saber: el líquido fermiónico (para espacios de tres y dos dimensiones) y el líquido Tomonaga-Luttinger (para espacios de una sola dimensión). Ahora, he demostrado que es posible producir otro estado de la materia en una dimensión ajustando determinadas interacciones. Este estado es similar a estos dos modelos, pero no se puede reducir a ninguno. He sugerido llamarlo líquido aquasi-fermiónico”, explicó Alexander Rozhkov, investigador de la mencionada casa académica.



El líquido aquasi-fermiónico podría abrir nuevos campos en el terreno de la nanotecnología, la cual se puede aplicar en especialidades como la medicina y la computación.

